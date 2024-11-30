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        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi okullarda eğitim düzenliyor

        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Biriminin, okullarda afet farkındalık eğitimi düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:25 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:25
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        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi okullarda eğitim düzenliyor
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        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Biriminin, okullarda afet farkındalık eğitimi düzenlediği bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, afet farkındalık eğitimlerinde öğrencilere deprem, sel, yangın ve diğer afet türlerine karşı alınması gereken önlemler ve doğru davranış şekillerinin anlatıldığı belirtildi.

        Öğrencilerin afetle karşılaştıklarında panik yapmadan güvenli şekilde hareket edebilmeleri için pratik uygulamalar da yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Seminer ve uygulamalı eğitimler kapsamında, öğrenciler afet anında nasıl korunacaklarını, acil durum planlarını ve güvenli alanları öğreniyor. Aynı zamanda afet sonrası psikolojik destek ve ilk yardım konularında da bilgilendiriliyorlar. Eğitimler, hem teorik bilgi hem de pratiği birleştirerek öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Afet farkındalık eğitimlerinin her yıl belirli periyotlarla devam etmesi planlanıyor. Bu sayede öğrenciler hem bireysel güvenliklerini sağlayacak bilgiye sahip olacak hem de çevrelerine bu konuda rehberlik edebileceklerdir."

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