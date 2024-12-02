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        Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Çankırı'da Orta-Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:57
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        Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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        Çankırı'da Orta-Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu.

        Orta ilçesinde etkili olan sis dolayısıyla Şabanözü ilçesi yönü ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

        Sürücüler sis nedeniyle Orta'dan Şabanözü ve D-100 kara yolu yönüne ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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