Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Çankırı'da Orta-Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu.
Çankırı'da Orta-Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu.
Orta ilçesinde etkili olan sis dolayısıyla Şabanözü ilçesi yönü ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Sürücüler sis nedeniyle Orta'dan Şabanözü ve D-100 kara yolu yönüne ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.