Engelli bireyleri taşıyan Turistik Tuz Ekspresi Çankırı'ya geldi

"Turistik Tuz Ekspresi "Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi" treni, Çankırı'ya ulaştı.

Tarihi Ankara Gar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve davetliler tarafından uğurlanan tren yaklaşık 3 saatlik yoluculuğun ardından Çankırı Garı'na geldi.