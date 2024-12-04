Çankırı'da kar etkili oluyor
Çankırı il merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Çankırı il merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Akşam saatlerinde il merkezinde etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.
Yağışla birlikte kent beyaza büründü.
Öte yandan, Ilgaz, Çerkeş, Şabanözü ve Korgun ilçelerinde de kar yağışı sürüyor.
Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.
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