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        Çankırı'da Halk Eğitimi Merkezinin kursları sürüyor

        Çankırı'da Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:07
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        Çankırı'da Halk Eğitimi Merkezinin kursları sürüyor
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        Çankırı'da Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursların sürdüğü bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun her kesimini kapsayan akademik, sosyal bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi tarafından Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde çiftçilere yönelik kursları şube müdürü Hasan Öztekin'in ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Cengiz ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli'nin eğitim programı hakkında eğiticilerden bilgi aldığı ifade edildi.

        Açıklamada, katılımcıların kurslar sayesinde sosyal ve ekonomik olarak yararlandıklarını, kurslardan memnun oldukları kaydedildi.

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