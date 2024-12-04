Çankırı'da Halk Eğitimi Merkezinin kursları sürüyor

Çankırı'da Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursların sürdüğü bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun her kesimini kapsayan akademik, sosyal bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda çalışmaların devam ettiği aktarıldı.