Ankara'da vefat eden 15 Temmuz gazisi Hasan Hüseyin Bayar, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Bayar'ın yakınlarının yanı sıra, Garnizon Komutan Vekili Albay Yavuz Çörekçi, Çerkeş Kaymakam Vekili ve Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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