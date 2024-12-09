Çankırı'da öğrenciler okul bahçesinde lavanta yetiştiriyor

Üretilen lavantalar ile lavanta sabunu, yağı gibi ürünler yapılarak satışından elde edilecek gelirle okulun projelerine katkı sağlanması planlanıyor.

Tüm bakımlarını öğrencilerin yaptığı lavantalar ile öğrencilerin ekip çalışması ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

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