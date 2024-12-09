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        Çankırılı meslek lisesi öğrencileri Kocaeli'deki Anadolu Isuzu firmasını ziyaret etti

        Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerinin Anadolu Isuzu firmasını ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:20
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        Çankırılı meslek lisesi öğrencileri Kocaeli'deki Anadolu Isuzu firmasını ziyaret etti
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        Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerinin Anadolu Isuzu firmasını ziyaret ettiği bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı MTAL, motor teknolojisi alanı öğrencileri ve öğretmenleri, araç üretim süreçlerini yerinde görmek amacıyla Kocaeli Çayırova’da bulunan Anadolu Isuzu firmasını ziyaret etti.

        Ziyarette öğrenciler, motor teknolojileri, üretim süreçleri, üretim hataları ve modern üretim teknikleri hakkında insan kaynakları sorumlusu Özcan Fidan'dan bilgi aldı.

        Isuzu mühendis ekibi, öğrencilerle üretim aşamaları ve sektörün geleceği hakkında bilgilerini paylaştı.

        Geziden memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler ise okulda öğrendikleri bilgiler doğrultusunda yerinde gördükleri üretim sürecinin akılda daha kalıcı olduğunu belirtti.

        Öğrenciler, firma yetkililerine Okul Müdürü Abdurrahman Şayık tarafından gönderilen plaket ve hediyeyi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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