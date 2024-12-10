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        Çankırı'da dağlardaki kar ve sis dronla görüntülendi

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dağların üzerindeki kar ile sis tabakası dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:09
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        Çankırı'da dağlardaki kar ve sis dronla görüntülendi
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dağların üzerindeki kar ile sis tabakası dronla kaydedildi.

        İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Yaylası'nda 1700 rakımlı dağlar üzerinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

        Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü, karın da etkili olduğu yaylada güzel görüntüler oluşuyor.

        Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Yapraklı Yaylası, kar manzarası ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

        Bölgede etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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