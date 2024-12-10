Çankırı'da dağlardaki kar ve sis dronla görüntülendi

Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Yapraklı Yaylası, kar manzarası ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü, karın da etkili olduğu yaylada güzel görüntüler oluşuyor.

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