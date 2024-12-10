Çankırı'da okul yöneticilerine yönelik düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlandı

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin tamamlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin, okullarda çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş kazalarını önlemek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Birimi personeli Hasan Er tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İş kazalarını engellemeye yönelik alınması gereken önlemler, acil durum prosedürleri, ergonomi, yangın güvenliği, ilk yardım ve okul ortamında güvenli çalışmanın önemi gibi çeşitli konuları kapsıyor. Eğitimlerde katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da katılım sağlıyorlar." ifadesi kullanıldı.