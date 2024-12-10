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        Çankırı'da okul yöneticilerine yönelik düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlandı

        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:22
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        Çankırı'da okul yöneticilerine yönelik düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlandı
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        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin tamamlandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin, okullarda çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş kazalarını önlemek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Birimi personeli Hasan Er tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İş kazalarını engellemeye yönelik alınması gereken önlemler, acil durum prosedürleri, ergonomi, yangın güvenliği, ilk yardım ve okul ortamında güvenli çalışmanın önemi gibi çeşitli konuları kapsıyor. Eğitimlerde katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da katılım sağlıyorlar." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim alması bizim için en önemli önceliklerimizden biridir. Bu tür eğitimlerle, okul ortamlarında karşılaşılabilecek her türlü riske karşı çalışanlarımızın hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yöneticilerimizin kazandıkları bilgilerle, okullarda daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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