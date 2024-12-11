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        Samsun'da, hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 20:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:06
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        Samsun'da, hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.L'yi (33), Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Gözaltına alınan C.L, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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