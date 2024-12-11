Samsun'da, hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.L'yi (33), Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Gözaltına alınan C.L, emniyete götürüldü.
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