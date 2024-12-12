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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Şabanözü MYO akademisyenleriyle bir araya geldi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çifti, Şabanözü Meslek Yüksekokulu (MYO) görevli akademisyenleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:17
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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Şabanözü MYO akademisyenleriyle bir araya geldi
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çifti, Şabanözü Meslek Yüksekokulu (MYO) görevli akademisyenleriyle bir araya geldi.

        Rektör Çiftçi, Şabanözü MYO'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projelerin akademik başarı açısından büyük önem taşıdığını, bu projelerin sadece akademik kariyeri değil, öğrencilerin geleceğini de şekillendirdiğini belirtti.

        Üniversite olarak öğrenci merkezli TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B projeleriyle öğrencilerin proje kültürüne dahil etmek istediklerini aktaran Çiftçi, Şabanözü MYO akademisyen profili itibarıyla çok güçlü olduğunu, proje üretme konusunda da farkındalık oluşturacağını ifade etti.

        Projelerin uluslararası düzeyde üniversitenin görünürlüğünü artıracak önemli araçlar olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Yurt dışından gelen akademisyenler ve yurt dışına gitmemiz, üniversitemize değer katıyor. Projelerle etkileşimimizi artırmalıyız. Uluslararası iş birlikleri ve projelerin artırılması, üniversitenin akademik ve bilimsel başarısını pekiştirecektir." diye konuştu.

        Şabanözü MYO Müdürü Prof. Dr. Celal Tuğrul Zeyrek de yüksekokulun güçlü akademik kadrosu sayesinde birçok TÜBİTAK projesine imza attıklarını, akademik alanda etki değeri yüksek dergilerde yayınlar gerçekleştirdiklerini anlatarak, başarıların elde edilmesinde sağladıkları destek için Rektör Çiftçi ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

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