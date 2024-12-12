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        Çankırı'da görev yapan hakim, savcı ve adliye personeli için lojman alım sözleşmesi imzalandı

        Çankırı'da görev yapan hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere lojman alım sözleşmesinin yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:43
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        Çankırı'da görev yapan hakim, savcı ve adliye personeli için lojman alım sözleşmesi imzalandı
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        Çankırı'da görev yapan hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere lojman alım sözleşmesinin yapıldığı bildirildi.

        Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı adına Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile Şahin, Mustafa, Şaban ve Zeliha Eraslan arasında Çankırı Adalet Sarayı toplantı salonunda yapılan lojman alım sözleşmesi imza töreninde, Abdulhalik Renda Mahallesi'nde 19'u 3+1, 4'ü 4+1 olmak üzere 23 dairenin satın alımına yönelik sözleşme imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücedağ, protokolün Çankırı'da görev yapan ve yapacak hakim ve savcılar için hayırlı olmasını dileyerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Ramazan Can başta olmak üzere süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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