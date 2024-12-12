Çankırı'da görev yapan hakim, savcı ve adliye personeli için lojman alım sözleşmesi imzalandı

Çankırı'da görev yapan hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere lojman alım sözleşmesinin yapıldığı bildirildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı adına Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile Şahin, Mustafa, Şaban ve Zeliha Eraslan arasında Çankırı Adalet Sarayı toplantı salonunda yapılan lojman alım sözleşmesi imza töreninde, Abdulhalik Renda Mahallesi'nde 19'u 3+1, 4'ü 4+1 olmak üzere 23 dairenin satın alımına yönelik sözleşme imzalandı.