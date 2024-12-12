ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiftçi, Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO personeli ile buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Harun Çiftçi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) akademik personeli ile buluştu.

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çiftçi, üniversitenin eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin daha donanımlı bir eğitim almasını sağlamak adına akreditasyon süreçlerinin önemine dikkati çekti.

Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO'nun fiziki altyapısına ilişkin meselelere de değinen Çiftçi, akademik bina ve öğrenci yurdu projelerinin tamamlanmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Güzel de yüksekokulun eğitim öğretim çalışmaları, akademik faaliyetleri ve konumu hakkında bilgi vererek desteklerinden dolayı Rektör Çiftçi'ye teşekkür etti.