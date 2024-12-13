Çankırı'da cenaze hizmetleri kursu sürüyor

Çankırı'da Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan cenaze hizmetleri kursunun devam ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurs kapsamında kursiyerlere, cenaze ile ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda profesyonel anlamda hizmet verebilecek bilgi ve donanım hakkında bilgi veriliyor.

Kursları ziyaret eden İl Müftü Yardımcısı Sadık Aydoğan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Cengiz, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, kurs öğretmeni Mukaddes Sarıkaya'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.​