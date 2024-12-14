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        Çankırı'da hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Çankırı'da, hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:49
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        Çankırı'da hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Çankırı'da, hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu il merkezinde bir iş yerinde olduğu belirlenen hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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