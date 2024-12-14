Çankırı'da hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu il merkezinde bir iş yerinde olduğu belirlenen hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

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