Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te okuma yazmayı öğrenip tebrik kartı gönderen öğrencilere savcıdan ziyaret

        Çerkeş'te minik öğrenciler, okuma yazmayı öğrendikten sonra yeni yıl tebrik kartı gönderdikleri savcı tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te okuma yazmayı öğrenip tebrik kartı gönderen öğrencilere savcıdan ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkeş'te minik öğrenciler, okuma yazmayı öğrendikten sonra yeni yıl tebrik kartı gönderdikleri savcı tarafından ziyaret edildi.

        Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından yeni yıl tebrik kartı hazırlayarak, il ve ilçe yöneticilerine gönderdi.

        Öğrencilerden Gamze Demir'in yazdığı tebrik mesajını alan Çerkeş Cumhuriyet Savcısı Ozan Kapıcı, öğrencileri okullarında ziyaret etti.

        Kapıcı, öğrencilere kitap hediye ederek, tebrik kartı için teşekkür etti.

        Sınıf öğretmeni Şeyma Belovacıklı, öğrencilerin okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından anlamlı bir etkinlik geçekleştirdiklerini belirterek, "Madem ki okuma yazmayı öğrendiler, mesleğini çok iyi şekilde icra eden tüm kurumlara, başta Valimiz, Kaymakamımız, Savcımız olmak üzere yılbaşı kartları yazdılar. Her öğrencimiz bir yılbaşı kartı gönderdi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çocukların bu sayede unutamayacakları anıları oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi

        Benzer Haberler

        Çankırı Yeşilay Şubesi yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi oldu
        Çankırı Yeşilay Şubesi yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi oldu
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'da ilkokul öğrencileri TKDK İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti
        Çankırı'da ilkokul öğrencileri TKDK İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ankara ziyareti
        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ankara ziyareti
        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı