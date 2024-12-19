Çerkeş'te okuma yazmayı öğrenip tebrik kartı gönderen öğrencilere savcıdan ziyaret

Çerkeş'te minik öğrenciler, okuma yazmayı öğrendikten sonra yeni yıl tebrik kartı gönderdikleri savcı tarafından ziyaret edildi.

Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından yeni yıl tebrik kartı hazırlayarak, il ve ilçe yöneticilerine gönderdi.

Öğrencilerden Gamze Demir'in yazdığı tebrik mesajını alan Çerkeş Cumhuriyet Savcısı Ozan Kapıcı, öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Kapıcı, öğrencilere kitap hediye ederek, tebrik kartı için teşekkür etti.

Sınıf öğretmeni Şeyma Belovacıklı, öğrencilerin okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından anlamlı bir etkinlik geçekleştirdiklerini belirterek, "Madem ki okuma yazmayı öğrendiler, mesleğini çok iyi şekilde icra eden tüm kurumlara, başta Valimiz, Kaymakamımız, Savcımız olmak üzere yılbaşı kartları yazdılar. Her öğrencimiz bir yılbaşı kartı gönderdi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çocukların bu sayede unutamayacakları anıları oldu." ifadesini kullandı.