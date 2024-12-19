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        Çankırı'da silahla yağma suçundan hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Çankırı'da silahla yağma suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:20
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        Çankırı'da silahla yağma suçundan hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Çankırı'da silahla yağma suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, yapılan fiziki takip neticesinde birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi (23) il merkezinde belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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