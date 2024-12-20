Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 582 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Araçta bulunan F.E.A, E.Ş. ve M.G. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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