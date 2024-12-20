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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:16
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 582 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Araçta bulunan F.E.A, E.Ş. ve M.G. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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