Çankırı'da geleceğin aşçıları profesyonel aşçılardan yöresel yemeklerin yapılışını öğrendi

Çankırı'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yerel yemeklerin hazırlanışı konusunda öğrenciler, profesyonel aşçılardan eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği ile Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında Şehit Korhan Kuruçay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı aşçılık bölümü öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

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