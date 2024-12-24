Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişi sorgulandı
Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.
Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde 173 personelin katılımıyla il merkezinde 15 noktada NARKOALAN uygulaması yapıldı.
Uygulamada 828 araç ve 2 bin 201 kişi kontrol edildi, 1 aranan ve ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişi yakalandı, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 1 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 1 muşta ve 30 makaron ele geçirildi.
Uygulamada, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 16 araç sürücüsüne toplam 116 bin 957 idari para cezası verildi.
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