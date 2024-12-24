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        Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişi sorgulandı

        Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:24
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        Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişi sorgulandı
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        Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde 173 personelin katılımıyla il merkezinde 15 noktada NARKOALAN uygulaması yapıldı.

        Uygulamada 828 araç ve 2 bin 201 kişi kontrol edildi, 1 aranan ve ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişi yakalandı, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 1 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 1 muşta ve 30 makaron ele geçirildi.

        Uygulamada, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 16 araç sürücüsüne toplam 116 bin 957 idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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