Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişi sorgulandı

Uygulamada 828 araç ve 2 bin 201 kişi kontrol edildi, 1 aranan ve ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişi yakalandı, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 1 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 1 muşta ve 30 makaron ele geçirildi.

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