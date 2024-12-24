Çankırı'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi

Çankırı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, gençlere imkanlar sunmak ve topluma dahil olabilmeleri için deneyimler sağlamak, uluslararası gelişmelere uyum sağlamak, aktif ve sorumlu vatandaş olabilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gençlik Politika Belgesi" oluşturmak üzere çalışma başlatıldığını söyledi.

Bu politikaların araştırma temelli çalışmalara dayandığını belirten Ak, "Bu doğrultuda ülkemiz gençlerine yönelik ulusal politikaların şekillenmesinde gençlerin aktif katılımını sağlamak ve görüşlerini doğrudan politika geliştirme sürecine dahil etmek amacıyla Türkiye genelinde tüm gençlik merkezlerimizde Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu çalıştayı organize etmiş bulunmaktayız. Çalıştay, 11 politika alanı ve alt başlıkları çerçevesinde gerçekleşecektir." diye konuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Adem Çalman da bir ülkenin geleceği ve en büyük gücünün gençler olduğunu ve Bakanlığın bu gençlere yönelik bir politikası olduğunu, bunda baş aktörün gençler olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirmesi, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları konularında sunumlar yapıldı.