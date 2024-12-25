Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        KUZKA'dan Yıldıztepe Otel'e 13 milyon lira destek

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 Yılı Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürebilirlik Destek Programı Kapsamında Yıldıztepe Otel'e 13 milyon lira destek sağlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        KUZKA'dan Yıldıztepe Otel'e 13 milyon lira destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 Yılı Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürebilirlik Destek Programı Kapsamında Yıldıztepe Otel'e 13 milyon lira destek sağlanacağı bildirildi.

        Ilgaz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ilgaz'ın Yıldızı Yıldıztepe Otel Yeniden Parlıyor Projesi" ile Yıldıztepe Otel'in restorasyon ve çevre düzenlemesi için KUZKA ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile projeye 13 milyon lira destek sağlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti

        Benzer Haberler

        İhtiyaç sahiplerinin gelinliği de nişan elbisesi de hayırseverlerden
        İhtiyaç sahiplerinin gelinliği de nişan elbisesi de hayırseverlerden
        Çankırı'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
        Çankırı'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
        Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişi sorgulandı
        Çankırı'da düzenlenen NARKOALAN uygulamasında 2 bin 201 kişi sorgulandı
        İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtı...
        İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtı...
        Çankırı'da özel eğitim öğrencilerine yönelik strafor baskı atölye çalışması...
        Çankırı'da özel eğitim öğrencilerine yönelik strafor baskı atölye çalışması...
        Çankırı'da geleceğin aşçıları profesyonel aşçılardan yöresel yemeklerin yap...
        Çankırı'da geleceğin aşçıları profesyonel aşçılardan yöresel yemeklerin yap...