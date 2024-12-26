Çankırı'daki minik öğrencilerden Filistin'e destek

Çankırı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, topladıkları 6 bin 400 lirayı Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim etti.

İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, aralarında Filistin'e destek amacıyla 6 bin 400 lira topladı.

Toplanan para, kurs yöneticisi Zakire Kara, öğretici Emine Mantar ve minik öğrenciler tarafından İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Şahin'e teslim edildi.