Çankırı'daki minik öğrencilerden Filistin'e destek
Çankırı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, topladıkları 6 bin 400 lirayı Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim etti.
Çankırı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, topladıkları 6 bin 400 lirayı Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim etti.
İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, aralarında Filistin'e destek amacıyla 6 bin 400 lira topladı.
Toplanan para, kurs yöneticisi Zakire Kara, öğretici Emine Mantar ve minik öğrenciler tarafından İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Şahin'e teslim edildi.
Şahin, duyarlı davranışlarından dolayı minik öğrencilere teşekkür ederek, yardımın en kısa sürede Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.
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