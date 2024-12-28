Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki çam ormanları dronla görüntülendi

Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı, ormanın beyaz örtüyle kaplanmasıyla macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

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