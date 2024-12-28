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        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki çam ormanları dronla görüntülendi

        Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:10
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        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki çam ormanları dronla görüntülendi
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        Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

        Bölgede etkili olan kar yağışı, çam ağaçlarıyla kaplı dağları beyaza bürüdü.

        Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı, ormanın beyaz örtüyle kaplanmasıyla macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

        Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bölgenin benzersiz manzarası dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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