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        Çankırı'da tankere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:15
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        Çankırı'da tankere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çankırı'da otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mustafa K. idaresindeki 18 ABU 279 plakalı otomobil, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yeni çevre yolu kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tankere çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Ramazan K. (21) ve Ömer Faruk E. (32) yaralandı. Mustafa K. ayakta tedavi görürken diğer yaralılar ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Ömer Faruk E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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