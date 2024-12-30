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        Çankırı'da lise öğrencileri huzurevini ziyaret etti

        Çankırı'da lise öğrencileri huzurevini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:47
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        Çankırı'da lise öğrencileri huzurevini ziyaret etti
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        Çankırı'da lise öğrencileri huzurevini ziyaret etti.

        Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında İsmail Özdemir Huzurevini ziyaret etti.

        Ziyarette, öğrencilerden Seyit Ali Kaçar ve Hasan Eren tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Yunus Emre Kaytan ve Tamer Kobalas tarafından da ney eşliğinde ilahiler söylendi.

        Huzurevi sakinleri de öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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