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        Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çelik, yapılan çalışmaları değerlendirdi

        Çankırı İl Özel İdaresi Yüksel Çelik, görev süresince yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:00
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        Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çelik, yapılan çalışmaları değerlendirdi
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        Çankırı İl Özel İdaresi Yüksel Çelik, görev süresince yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, göreve geldiği 2023 yılı Temmuz ayından beri il genelinde 11 bin 900 kilometre sıcak asfalt çalışması, 273 bin 538 kilometre asfalt altı hazırlık çalışması, 307 bin 581 metre içme suyu ve kanalizasyon borusu yardımı, 24 adet güneş enerjili içme suyu tesisi, 22 adet içme suyu deposu, 49 bin 847 metrekare köy içi parke uygulaması ve 947 bin 514 kilometre yama çalışması yapıldığını söyledi.

        160 milyon değerinde 24 adet iş makinesini filolarına eklediklerini dile getiren Çelik, 600 kilometrelik grup yollarının tamamının 4 yıl içinde sıcak asfalt yapılacağını aktardı.

        Yaklaşık bir buçuk yılda önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Çelik, "Asfalt plentimiz, Korgun şantiyemiz bittiği zaman oradan işler organize olacak. Neredeyse tam Çankırı'nın orta noktası. OSB'nin içinde, altyapısı mevcut doğal gazı var. Kurşunlu'ya da kilitli parke tesisimizi kuracağız. Kurşunlu'da kilitli parke taşı üretilecek ama gerektiğinde beton üretecek şekilde çok güzel bir tesis yapıyoruz. Ilgaz'da taş ocağımızın izinlerini aldık, ocak ayı içinde inşallah ihalelerini yapacağız." dedi.

        Çelik, Çankırı'daki şehitlik çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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