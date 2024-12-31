Çankırı Belediyesi Hilal Masa'ya bu yıl 28 bin 870 başvuru yapıldı

Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa'nın bu yıl 28 bin 870 vatandaşa hizmet verdiği bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hilal Masa'ya gelen başvuruların 15 bin 659'unun dilekçe, 2 bin 774'ünün çağrı merkezi bildirimi, 6 bin 170'inin şahsen başvuru, 3 bin 652'sinin WhatsApp İhbar Hattı bildirimi, 615'ini ise cenaze bildirimi olduğu belirtildi.