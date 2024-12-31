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        Çankırı Belediyesi Hilal Masa'ya bu yıl 28 bin 870 başvuru yapıldı

        Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa'nın bu yıl 28 bin 870 vatandaşa hizmet verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:33
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        Çankırı Belediyesi Hilal Masa'ya bu yıl 28 bin 870 başvuru yapıldı
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        Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa'nın bu yıl 28 bin 870 vatandaşa hizmet verdiği bildirildi.

        Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hilal Masa'ya gelen başvuruların 15 bin 659'unun dilekçe, 2 bin 774'ünün çağrı merkezi bildirimi, 6 bin 170'inin şahsen başvuru, 3 bin 652'sinin WhatsApp İhbar Hattı bildirimi, 615'ini ise cenaze bildirimi olduğu belirtildi.

        Çankırı'da yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümlerini Hilal Masa'da aradıkları aktarılan açıklamada, "Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa, bu yıl da istek, öneri ve şikayetlerin ana noktası oldu. Çankırı'da yaşayan vatandaşlar, sorunlarına çözümü yine Hilal Masa'da aradı. Vatandaşların yerel yönetime ulaşmada tercih ettiği yol, bu yıl da değişmedi, yüz yüze iletişim Çankırılıların en çok tercih ettiği yöntem oldu." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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