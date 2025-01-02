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        Korgun'da Yeşilay bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Korgun Kaymakamı Ferhat Gür'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:45
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        Korgun'da Yeşilay bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Korgun Kaymakamı Ferhat Gür'ü ziyaret etti.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kaymakam Gür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özcan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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