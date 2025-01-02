Korgun'da Yeşilay bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaymakam Gür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özcan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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