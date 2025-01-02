Korgun'da Yeşilay bilgilendirme toplantısı yapıldı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Korgun Kaymakamı Ferhat Gür'ü ziyaret etti.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Korgun Kaymakamı Ferhat Gür'ü ziyaret etti.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Gür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özcan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
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