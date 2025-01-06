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        Çankırı Valisi Taşolar, YKS ve LGS'yi kazanıp başka şehre giden öğrencilere mektup gönderdi

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Çankırı derecesi elde edip başka şehirde eğitimine devam eden 25 öğrenciye mektup gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:09
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        Çankırı Valisi Taşolar, YKS ve LGS'yi kazanıp başka şehre giden öğrencilere mektup gönderdi
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Çankırı derecesi elde edip başka şehirde eğitimine devam eden 25 öğrenciye mektup gönderdi.

        Vali Taşolar, geçen yıl LGS ve YKS sürecinde ziyaret ettiği öğrenciler için mektup kaleme aldı.

        Vali Taşolar, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mardin ve Afyonkarahisar'da lise ve üniversite eğitimini sürdüren 25 öğrenci için duygularını kağıdı döktü.

        Öğrencilere nasihatlerde bulunan Taşolar, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

        "Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Geçtiğimiz yıl bugünlerde sınav stresin yoğunlaşmaya başlamış, her anın her saniyen sorularla dolmuştu. Hayatındaki önemli bir dönüm noktası olan sınavın yaklaşıyor olması, tedirginliğini iyice artırmaya başlamıştı. Yılmadın. Birçok zorluğa göğüs gerdin ve fedakarlık gösterdin. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibiydi.

        Hepsi geldi, geçti. İnandın, sabrettin ve emeklerinin karşılığını aldın. Ülkemizde ve ilimizde önemli bir dereceye imza atarak bu zorlu sürecin üstesinden geldin. Aileni, öğretmenlerini, tüm sevdiklerini ve bizleri gururlandırırken bir taraftan da senden sonraki arkadaşlarına iyi bir örnek oldun. Sınavda elde ettiğin büyük başarı ile şimdi ülkemizin en iyi okullarından birinde eğitim görüyorsun. Hatta ilk dönemini tamamlamak üzeresin. Senin şehrin olan Çankırı ilinin mülki amiri olmanın yanında, bir büyüğün olarak da eğitim sürecini takip ettiğimi bilmeni isterim.

        Yeni deneyimlerle dolu olan hayatının bu sayfasını da başarılarla dolduracağına yürekten inanıyorum. Hayat uzun bir yolculuk. Karşına olumlu ve olumsuz birçok sürprizler çıkaracak. Bunlar her ne olursa olsun, kendi doğrularından vazgeçmeden ilerle. Çalışma disiplininden taviz vermeyeceğine eminim. Ama öğrenmeye devam ederken her gününü dolu dolu yaşamayı da ihmal etme. Sosyal aktiviteler daima yaşamının içinde olsun. Çok yönlü gelişebilmek için tüm fırsatları değerlendir. Enerjin hepsine yeter. Yaklaşan yarıyıl tatilinde gerçekleştireceğin aktivitelere katkı sağlamak adına sana gönderdiğim küçük hediyeyi kabul etmeni istiyorum.

        Seni hep iyi işlerin içinde görmek bizi mutlu eder. İnandığın yolda daim mutluluğun peşinde koşman ve ulaşman dileğiyle."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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