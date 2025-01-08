Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, akaryakıt istasyonlarındaki marketleri denetledi.

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmeleri için şehir merkezinde bulunan akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde denetim yaptı.

İş yerleri, market ürünlerin son kullanma tarihi, kasa reyon uyumluluğu, etiketlerin olup olmadığı ve ruhsat yönünden denetlendi.