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        Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri akaryakıt istasyonlarındaki marketleri denetledi

        Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, akaryakıt istasyonlarındaki marketleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:12
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        Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri akaryakıt istasyonlarındaki marketleri denetledi
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        Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, akaryakıt istasyonlarındaki marketleri denetledi.

        Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmeleri için şehir merkezinde bulunan akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde denetim yaptı.

        İş yerleri, market ürünlerin son kullanma tarihi, kasa reyon uyumluluğu, etiketlerin olup olmadığı ve ruhsat yönünden denetlendi.

        Denetimler sonucunda 10 işletmeye cezai işlem uygulanırken, son tüketim tarihi geçmiş 1235 ürüne imha edilmek üzere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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