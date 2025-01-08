Çankırı Belediyesi geçen yıl 21 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi

Çankırı Belediyesi tarafından geçen yıl 21 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünün 2024 yılı yatırım programında öne çıkan çalışmalarının kent meydanı, hastane kavşağı ve Uluyazı bağlantı yolu olduğu belirtildi.

Çankırı Belediyesinin öz bütçesi ile gerçekleştirdiği en büyük proje olan kent meydanı inşaatında yüzde 90 gerçekleşme sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: