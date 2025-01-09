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        Çankırı'daki doğal kükürtlü suyun turizme kazandırılması beklentisi

        Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki doğal kükürtlü suyun turizme kazandırılması isteniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:35
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        Çankırı'daki doğal kükürtlü suyun turizme kazandırılması beklentisi
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        Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki doğal kükürtlü suyun turizme kazandırılması isteniyor.

        İlçeye 15 kilometre mesafede bulunan Kükürt köyünde yer alan doğal kükürtlü su, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi çekiyor.

        Kükürt Köyü Muhtarı Sadık Bil, yer altından çıkan doğal kükürtlü suyun havuzunu kendi imkanlarıyla büyüttüğünü söyledi.

        Yaz aylarında ve hafta sonları çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Bil, "Bu su geçmiş yıllardan bu yana akıyor, geçmişini bilen yok. Kükürtlü su cilt hastalıklarına iyi geliyor. Buraya gelip iyileşenleri biliyorum. Burasının devletimizin imkanları ile turizme kazandırılması gerekiyor. Herkesin buraya gelerek ziyaret etmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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