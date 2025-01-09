Kalfat Belediyesi filosuna yeni iş makinesi kattı
Kalfat Belediyesi araç filosuna kattığı iş makinesiyle hizmet kapasitesini artırıyor.
Kalfat Belediyesi araç filosuna kattığı iş makinesiyle hizmet kapasitesini artırıyor.
Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yaptığı açıklamada, girişimleri sonucu belediyeye yeni bir iş makinesi kazandırdıklarını söyledi.
Yeni kepçe ile altyapı çalışmalarını daha verimli sürdüreceklerini belirten Doğan, emeği geçenlere teşekkür etti.
Doğan, Kalfat halkının yaşam kalitesini artırmak için aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.