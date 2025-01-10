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        Çankırı Belediyesi Başkanı Esen, gazetecilerle bir araya geldi

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:23
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        Çankırı Belediyesi Başkanı Esen, gazetecilerle bir araya geldi
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        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Esen, gazetecilerin gününü kutladı.

        Programda, 2024 yılında yapılan projeler hakkında bilgi veren Esen, gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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