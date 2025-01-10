KEFEK Başkanı ve komisyon üyeleri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekilli Çiğdem Erdoğan Atabek ile bazı komisyon üyeleri, Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

Kastamonu'daki çalıştaya katılmak üzere bölgeye gelen Atabek ile beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, komisyon sözcüsü MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık'ın daveti üzerine Çankırı'yı ziyaret etti.

Yer Altı Tuz Şehri'ni de gezen komisyon üyeleri, mağara hakkında bilgi aldı.

Heyete Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de eşlik etti.