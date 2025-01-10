Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

Çankırı-Ankara kara yolu Şabanözü ilçesi mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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