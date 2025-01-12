Çankırı'da engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor

MUHAMMED KAYGIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor.

Merkezde yürütülen "Engel Yok ÇABA Var Projesi" kapsamında karton bardak atölyesinin yanı sıra kağıt ipten çanta örme, seramik, deri cüzdan işleme, mobilya ve marmelat atölyeleri oluşturuldu.

Rehabilitasyon merkezindeki 165 kişiye eğitim verilen atölyelerde, 55 engelli birey görev alarak, hem güzel vakit geçiriyor hem de üretim yapabildiklerinin farkına varıyor.

Bir milyon karton bardak üretimi kapasitesine sahip atölyede ayda 400 bin bardak üretiliyor.

Ayrıca bardağın üzerine işlenen görsellerle de engelli bireyler konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

- "Başkent Öğretmenevi aylık bizden 60 bin karton bardak alıyor"

Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Ulaş Aracı, AA muhabirine, ÇABA Engelsiz Atölyesi'nin 2020 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi.

Karton bardak atölyesinin de 3 yıldır faaliyette olduğunu dile getiren Aracı, iki engelli bireyin de karton bardak atölyesinde üretim yaptığını dile getirdi.

Atölyede iki tip bardak üretimi yaptıklarını anlatan Aracı, "Bir tanesi kendi bardaklarımız. Bakanlığımızın şefkat eli üzerinde bir karekod çalışmamız var. Müşterilerimiz bu karekodu okuturlarsa Bakanlığımızın 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ne ulaşacaklar. Arkasında da Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'nin ana tematik bölümü bulunuyor. Yalnızca bir kişi bile bu karekodlardan bir cümle bile öğrense engelli haklarına ilişkin bir fayda, bir değer olduğuna inanıyoruz biz. Yaklaşık bir yıldır da Başkent Öğretmenevi'ne karton bardak üretiyoruz. Başkent Öğretmenevi aylık bizden 60 bin karton bardak alıyor. Bunun dışında iki fabrikaya perakende, belediyemize, buradaki bütün kamu kurumlarına ihtiyaçları dahilinde karton bardak üretiyoruz." diye konuştu.

Karton bardak üretimi için İstanbul'da bir firma ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Aracı, "O anlaşmamız gerçekleşirse İstanbul'a da üretmeye başlayacağız. Bütün amacımız burada engellilerin gerçekten ekonomik değer üreteceklerini insanlara somut bir şekilde gösterebilmek. Hedefimiz, bu projemizin yakında yurt dışına ihraç edilebilir noktaya gelmesi. Umarız o günler de yakında gelir." ifadelerini kullandı.