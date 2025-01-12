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        Çankırı'da engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor

        MUHAMMED KAYGIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:06
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        Çankırı'da engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor
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        MUHAMMED KAYGIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor.

        Merkezde yürütülen "Engel Yok ÇABA Var Projesi" kapsamında karton bardak atölyesinin yanı sıra kağıt ipten çanta örme, seramik, deri cüzdan işleme, mobilya ve marmelat atölyeleri oluşturuldu.

        Rehabilitasyon merkezindeki 165 kişiye eğitim verilen atölyelerde, 55 engelli birey görev alarak, hem güzel vakit geçiriyor hem de üretim yapabildiklerinin farkına varıyor.

        Bir milyon karton bardak üretimi kapasitesine sahip atölyede ayda 400 bin bardak üretiliyor.

        Ayrıca bardağın üzerine işlenen görsellerle de engelli bireyler konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

        - "Başkent Öğretmenevi aylık bizden 60 bin karton bardak alıyor"

        Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Ulaş Aracı, AA muhabirine, ÇABA Engelsiz Atölyesi'nin 2020 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi.

        Karton bardak atölyesinin de 3 yıldır faaliyette olduğunu dile getiren Aracı, iki engelli bireyin de karton bardak atölyesinde üretim yaptığını dile getirdi.

        Atölyede iki tip bardak üretimi yaptıklarını anlatan Aracı, "Bir tanesi kendi bardaklarımız. Bakanlığımızın şefkat eli üzerinde bir karekod çalışmamız var. Müşterilerimiz bu karekodu okuturlarsa Bakanlığımızın 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ne ulaşacaklar. Arkasında da Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'nin ana tematik bölümü bulunuyor. Yalnızca bir kişi bile bu karekodlardan bir cümle bile öğrense engelli haklarına ilişkin bir fayda, bir değer olduğuna inanıyoruz biz. Yaklaşık bir yıldır da Başkent Öğretmenevi'ne karton bardak üretiyoruz. Başkent Öğretmenevi aylık bizden 60 bin karton bardak alıyor. Bunun dışında iki fabrikaya perakende, belediyemize, buradaki bütün kamu kurumlarına ihtiyaçları dahilinde karton bardak üretiyoruz." diye konuştu.

        Karton bardak üretimi için İstanbul'da bir firma ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Aracı, "O anlaşmamız gerçekleşirse İstanbul'a da üretmeye başlayacağız. Bütün amacımız burada engellilerin gerçekten ekonomik değer üreteceklerini insanlara somut bir şekilde gösterebilmek. Hedefimiz, bu projemizin yakında yurt dışına ihraç edilebilir noktaya gelmesi. Umarız o günler de yakında gelir." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca merkezde bulunan 6 atölyenin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Aracı, "Seramik atölyemizde anahtarlık üretiyoruz. Kağıt ipten çanta örme atölyemiz var, tasarım ürünleri üretiliyor. Atölyelerimizde 55 sakinimiz hizmet alıyor, hizmet üretiyor. Amacımız bu sayıyı artırabilmek." dedi.

        - "Biz bu atölyeyi kurduğumuz zaman bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik"

        Karton bardak atölyesinin çalışmaların dinamosu olduğunu, kuruluşun önemli gelir kaynağını oluşturduğunu anlatan Aracı, şunları kaydetti:

        "Buradan kazandığımız paraların hepsini tekrar sermaye olarak ham madde olarak geri alıyoruz, bu şekilde hizmetlerimizi büyütmeye çalışıyoruz. İlk başta yola çıkarken 28 bin lira kendi bütçemizle yola çıktık, şu anda gelmiş olduğumuz durumda 500 bin liralık bir ciroyu döndürebilir noktaya gelmişiz. Kar topu büyüyor, yakında daha güzel işler olacağını ümit ediyoruz. Biz burada farklı bir hizmet modeli yapmak istiyoruz. Dolayısıyla engelli bireyler aslında üretebiliyorlar. Sadece onlara üretebilmek için yeterli imkanın tanınması gerekiyor. Biz tanıdık ve bizim bile şaşırdığımız sonuçlarla karşılaştık. Biz bu atölyeyi kurduğumuz zaman bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik ama şu anda bir fabrika gibi çalışır duruma geldik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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