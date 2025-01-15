Yapraklı ÇPAL öğrencileri ilkokul öğrencileri ile buluştu

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü 10. sınıf öğrencileri, atölye dersi kapsamında ilkokul öğrencilerine temel yaşam becerileri, ağız diş sağlığı ve doğru el yıkama teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencileri, Hasakça İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

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