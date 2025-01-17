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        Yıldıztepe Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

        ÖMER FARUK ÇAL - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatiline yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:17
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor
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        ÖMER FARUK ÇAL - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatiline yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla girecek.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor.

        Doğal güzelliğiyle çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi çeken Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere doğa içinde tatil imkanı sunuyor.

        Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde yoğun ziyaretçi beklediklerini söyledi.

        Yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği yaşandığını dile getiren Yaylacı, "Yılbaşı tatilinde doluluk oranımız yüzde 95 civarındaydı, şu anda yüzde 90-95 civarında doluluğa sahibiz. Sömestir tatili başladığında yüzde 100 doluluk oranını hedefliyoruz." diye konuştu.

        - "Ziyaretçilerimiz Yıldıztepe'nin doğasını ve pistlerini beğeniyor"

        Bölgede yarıyıl tatilinde de kar yağışı beklendiğine işaret eden Yaylacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ziyaretçilerimiz genelde Yıldıztepe'nin doğasını ve pistlerini beğeniyor. Tesisimizin ayrı bir güzelliği birçok ile yakın olması. Kastamonu'ya 50 kilometre, 40 dakikada ulaşılıyor. Bolu 3 saat, Ankara 2 saat, Samsun 3 saat yani çevre illerimizden çok müşterimiz var. Ulaşımın çok kolay olması kışın en şiddetli zamanında bile hiç zincir takmadan müşterilerimiz bize ulaşabiliyor."

        Bölgede faaliyet gösteren otelin genel müdürü Talha Can da kar yağışına bağlı olarak bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Yarıyıl tatilinde rezervasyonların ilk hafta için yüzde 80, ikinci hafta için yüzde 95'e ulaştığını belirten Can, "Günübirlik gruplarımız oluyor ama kayakçılar biraz daha kar durumuna göre geliyor. Geçtiğimiz senelere göre kar yağışı gitgide azalıyor ülke genelinde. Kar biraz daha az yağmaya başladı, bundan biz de muzdaribiz. Erzurum gibi bizim yapay kar olanağımız yok. İnşallah ilerleyen senelerde buraya da yapay kar makinesi gelmesini umuyoruz ve bütün gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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