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        Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı, ilçede yapılan yatırımları anlattı

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 11 yılda 89 büyük projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:05
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        Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı, ilçede yapılan yatırımları anlattı
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        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 11 yılda 89 büyük projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Sopacı, düzenlediği basın toplantısı öncesi gazetecilere ilçede yapılan meydan projesi, kültür merkezi, yüzme havuzu, kreş, organize sanayi bölgesi gibi yatırımları gezdirdi.

        Belediye Toplantı Salonu'nda devam eden programda konuşan Sopacı, görev süresince verdiği sözlerin tamamına yakınını yerine getirme azmi ve kararlılığı içinde olduklarını söyledi.

        Çerkeş için vadedilen değişimi gerçekleştirmek adına gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Sopacı, "2014'ten itibaren başlattığımız projelerle yaşlısından gencine herkesin huzur ve mutlulukla yaşayacağı bir Çerkeş inşa ediyoruz. Her projemizde, tarihi dokuyu koruyarak modern bir kent yaratma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Çerkeş'imizi yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın merkezinde gelecek seçimler değil, gelecek nesillerimizin ihtiyaçları ve menfaatleri yatıyor. Çerkeş'imizin geleceğini, onların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlayacak şekilde şekillendiriyoruz." diye konuştu.

        Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişen bir Çerkeş için çabaladıklarının altını çizen Sopacı, "11 yılda vermiş olduğumuz sözlerin büyük kısmını yerine getirerek 89 büyük projeyi gerçekleştirdik. Söz verilmeyen ama ilçemizin geleceği için gerekli olan çalışmaları da başarılı şekilde projelendirip hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dolu dolu bir çalışma temposu ile geçirdiğimiz 11 yıllık süreçte yapmış olduğumuz projelerle, ilçemizin daha hızlı büyümesini ve gelişmesini sağladık. Belediyemizin bir kuruşunu bile günü kurtarma çabası ile heba etmedik. İlçemizin geleceği açısından kalıcı çalışmalara yoğunlaştık." ifadelerini kullandı.

        Sopacı, hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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