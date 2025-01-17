Çankırı'nın ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Kaymakam Gür, öğretmen, öğrenci ve velilere iyi bir yarıyıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Çerkeş ilçesinde 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çerkeş İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokolu ve Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Çocuk Bakımevi'nde karne töreni düzenlendi.

Orta ilçesinde Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu, İsmail Nazire Ünal Ortaokulu, Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu ve Dodurga İlkokulu'nda düzenlenen törenlerde Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Canbaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer öğrencilere karnelerini verdi.

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