Çerkeş'te kadastro güncelleme çalışması toplantısı yapıldı

Çerkeş Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, Çankırı Kadastro Müdürlüğünce ilçedeki 10 mahalle ve 21 köyde 2025 yılı içinde başlanması planlanan kadastro güncelleme çalışmaları kapsamında mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi.

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