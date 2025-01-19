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        Çankırı'da yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:16
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        Çankırı'da yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabak köyünde merdivenden çıktığı sırada ayağı takılıp düşen Birol Y. (57), üzerindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan müdahalede şahsın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından Birol Y'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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