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        AFAD İl Müdürlüğünce Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde cep depo kuruldu

        Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde cep depo oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:57
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        AFAD İl Müdürlüğünce Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde cep depo kuruldu
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        Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde cep depo oluşturuldu.

        Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde ve Ilgaz Ziraat Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki alana konteynerler yerleştirildi.

        Konteynerlerin içinde bölgede meydana gelebilecek afetlerde kullanılmak üzere barınma malzemeleri bulundurulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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