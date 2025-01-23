AFAD İl Müdürlüğünce Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde cep depo kuruldu
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde cep depo oluşturuldu.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde cep depo oluşturuldu.
Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde ve Ilgaz Ziraat Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki alana konteynerler yerleştirildi.
Konteynerlerin içinde bölgede meydana gelebilecek afetlerde kullanılmak üzere barınma malzemeleri bulundurulacak.
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