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        Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çankırı'da takla atan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:03
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        Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çankırı'da takla atan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        İsmail B. (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çankırı-Çorum kara yolu Kızılırmak ilçesi Yeniyapan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Aysel B. (30) ve Şaban B. (5) yaralandı.

        Olay yerinden geçen Çorum'un Oğuzlar ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yaralılara müdahalede bulundu.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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