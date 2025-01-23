Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çankırı'da takla atan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Çankırı'da takla atan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
İsmail B. (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çankırı-Çorum kara yolu Kızılırmak ilçesi Yeniyapan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Aysel B. (30) ve Şaban B. (5) yaralandı.
Olay yerinden geçen Çorum'un Oğuzlar ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yaralılara müdahalede bulundu.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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