Çankırı'da Doğalgaz Ateşçiliği Kursu açıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun, doğal gaz sistemlerinin güvenli şekilde çalıştırılması, bakım ve onarım süreçlerinde gerekli teknik bilgi ve uygulamalı becerilerin kazandırılması amacıyla 23-30 Ocak tarihlerinde Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

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