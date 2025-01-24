Çankırı'da Doğalgaz Ateşçiliği Kursu açıldı
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından Doğalgaz Ateşçiliği Kursu açıldı.
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından Doğalgaz Ateşçiliği Kursu açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun, doğal gaz sistemlerinin güvenli şekilde çalıştırılması, bakım ve onarım süreçlerinde gerekli teknik bilgi ve uygulamalı becerilerin kazandırılması amacıyla 23-30 Ocak tarihlerinde Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Öztekin, "Halk Eğitimi Merkezimiz, toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları sunuyor. Kurslarımız vatandaşlarımızın istekleri yönünde açılmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kurslara, 63 kursiyerin katıldığı kaydedildi.
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