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        Çerkeş'te yöresel kıyafet sergisi açıldı

        Çerkeş'te geleneksel kıyafetler sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:33
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        Çerkeş'te yöresel kıyafet sergisi açıldı
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        Çerkeş'te geleneksel kıyafetler sergisi açıldı.

        Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezince Çerkeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, unutulmaya yüz tutmuş 82 parçadan oluşan 24 kıyafet sergilendi.

        Serginin açılışında konuşan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, geleneksel kıyafetlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Hasan Sopacı da serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu eserlerin gelecek nesillere ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Türk kadınının hünerli elleri ve göz nuruyla dikilmiş gelinlik, nişanlık veya özel merasim kıyafetlerinin gün yüzüne çıkartılması, korunması ve aslına uygun şekilde geleceğe taşınması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Çerkeş'ten 3 yöresel kıyafetin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, bunların çok beğendiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi, kıyafetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

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