Bakan Göktaş, partisinin Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki dönemde Aile Yılı ilan etmemiz nedeniyle aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız." dedi.

Bakan Göktaş, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda nice eser ve hizmet siyaseti gerçekleştirildiğini dile getiren Göktaş, "Türkiye'yi nereden nereye getirdik dediğimiz alanlardan bir tanesi de sosyal politikalar. Ne mutlu ki bugün Çankırı hakikaten engelsiz bir Çankırı olma yolunda hızla devam ediyor. Çankırı'da engellilere yönelik nice güzel hizmetler hayata geçiriliyor. Pilot projelerimizin pek çoğunu burada görüyoruz. Burada yapılan pek çok çalışmayı Türkiye'nin diğer illerine de yansıtacağız. Bakanlık olarak Çankırı'da sunduğumuz hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Aile yılı neden çok önemli. Öncelikle Cumhurbaşkanımız 78'nci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'ailemiz, istikbalimiz' diyerek aileyi, Birleşmiş Milletler kürsüsünde merkeze oturtan tek lider olmuştur. İkincisi, biz medeniyetimizden bugüne her daim gücümüzü ailemizden aldık. Sokaklara her daim ailemizle beraber çıktık. Pandemide, zor günlerimizde, depremlerde ilk sığındığımız yer ailemiz oldu. Aile kavramı biliyorsunuz dünyada da çok ciddi tehdit altında, ülkemizde de. Yalnızlaşıyoruz, yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor. Aynı zamanda demografik yapımız, ülkemizin geleceği de çok ciddi manada aile yapısının değişimden geçmesinden etkileniyor. Türkiye'nin gücü genç ve dinamik aile nüfusundan kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde Aile Yılı ilan etmemiz nedeniyle aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız." ifadelerine yer verdi.

Aileyi güçlendirmek için yapılan çalışmalardan bahseden Göktaş, "Bizler kadın ve aileyi yanlış şekilde birbirine çatışmalı şekilde gösteren kısır polemiklere asla girmeyeceğiz. Bizler aileyi içinde kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı her bir ferdi ile güçlendirmeyi amaçlıyoruz ve bu minvalde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kısır döngüden asla böyle bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizler sadece sahte çalışmalar yaratanların ülkemizin geleceğini ve huzurunu düşünmediğini biliyoruz. Ama biz bütün bu propagandalara rağmen çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler 1994 yılında Aile Yılı ilan etmiş. Şimdi ne yapacaksınız, onları mı protesto edeceksiniz? Onlara aynı şeyleri söyleyecek misiniz? Dünya yapınca problem değil bizler kadim medeniyetimiz olan ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyordu. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu. Bakan Göktaş, AK Parti'nin kadın temsiliyet oranını mecliste her yıl artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kadınların mecliste temsiliyet oranı yüzde 20, tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla kadının temsil edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kamu çalışanlarımızın yüzde 42,66'sı kadın. Kadın istihdam oranımız arttı. Kadınlar artık Türkiye'nin her yerinde, her alanda söz sahibi." AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı. Yapılan büyük hizmet ve eserlerin altında AK Parti'nin imzası olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "AK Parti 24 yıl önce kuruldu, milletimizle bütünleşti. 22 yıldır kesintisiz iktidarda. Demokratik seçimlerle üst üste millet iradesiyle iş başına gelen, 22 yılda asırlara sığacak hizmet ve eserleri gerçekleştirmek ancak ak kadrolara nasip olur. Bir baştan bir başa yurdumuzu hizmet ve eserlerle donattık. Demokratik sessiz devrimlere hep beraber imza attık. İlk 25 yıllık çeyrek asrımızda Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya koyduğu hedef olan tam bağımsız Türkiye ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış Türkiye hedeflerini liderimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ak kadrolarla hep beraber gerçekleştirdik."